台湾债市：主流公债殖利率收低，明日料重回狭幅整理

* 小轧空行情令主流债券殖利率回跌 * 美债亦重回区间，公布FOMC会议纪录前台债市场或陷胶着 * 观察后续追价意愿 路透台北4月7日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周一结束上周连四升， 转为收跌2.89基点，几近全数回吐上周周线弹幅。美国3月非农就业数据表现不如想像强劲 ，美国公债修正此前提前升息的预期，殖利率全线回跌，台债也随之跟进。 交易员表示，五年债103/4明显修正上周来过于悲观的走势，随美债重回区间，但市场 追价意愿不足，在突破1.09%的整数关卡后，感受到短线获利卖压阻力未能再下一城，料明 日该券将在此前大区间的下缘徘徊，明日暂看1.085-1.105%。 〞美债也是重回区间，如果(美10年债殖利率)下档2.65%附近没办法突破，台债也没有 机会。〞一位票券商交易人士说。 另一本地银行交易员则指出，今日虽有一波小轧空行情，但力道还好，看起来市场的追 价意愿没有特别强劲，而借券利率也重回合理水准，市场讯息显示场中偏空气氛虽被扭转， 但也不至于偏多，明日盘势以窄幅交投最具可能性。 美国劳工部周五指出，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个。 **本周观察FOMC会议纪录** 交易员认为，短线交投较热的五年债 103/4及10年债103/6均将重回区间整理，不过美 国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示美国可能提前升息的谈话言犹在耳，市场依旧 保持谨慎，并希望藉由本周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月FED会议纪录再次确认 前瞻指引的细节。 〞市场在等突发事件出来，FOMC的会议纪录是有机会引发市场波动。〞上述票券商交易 员说。 此外，在10年债103/6部分，交易员认为因大型行库上周起在该券的买盘强劲，令10年 债的表现更加稳定，殖利率上方1.61%附近要弹破并不容易，除非等下半月(22日)该券增额 发行开始发行前交易，才较有机会突破目前区间。 交易员预估，10年债103/6明日主交投区将落在1.57-1.60%之间。5月9日央行将代财政 部标售10年期103甲6期的增额发行公债103/6R，金额预定300亿台币，于5月14日发行。 美国公债收益率周五下滑，此前美国公布的3月就业报告略逊预期，中期公债收益率跌 幅最大，因对美联储提前升息的担忧缓解。指标10年期公债价格 涨16/32，收益 率报2.73%，周四尾盘为2.79%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -2.89 1.0945 1.0875-1.0981 162.5 10 103/6 -2.40 1.5800 1.5750-1.5830 22.5 本周重要经济事件与数据包括： 4/7(一)：欧元区4月Sentix投资者信心指数、美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济 和货币政策发表讲话、欧洲央行执委莫尔许就监管发表讲话； 4/8(二)：美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔 就货币政策和经济状况发表讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济 状况发表讲话、英国2月工业生産、韩国3月失业率； 4/9(三)：英国央行货币政策会议(至4月10日)、美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3 月利率会议记录、美国2月批发(趸售)库存和销售、韩国3月进出口物价； 4/10(四)：中国3月进出口贸易数据、美国3月进出口价格、美国一周请领失业金数据、 日本3月企业物价指数、韩国央行利率决议； 4/11(五)：中国3月CPI、中国3月工业生産者出厂价格指数、美国3月生産者物价指数(P PI)终值、美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5800 5 103/4 1.0945 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)