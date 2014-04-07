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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 15:31 BJT

台湾债市：主流公债殖利率收低，明日料重回狭幅整理

* 小轧空行情令主流债券殖利率回跌
    * 美债亦重回区间，公布FOMC会议纪录前台债市场或陷胶着
    * 观察后续追价意愿

    路透台北4月7日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周一结束上周连四升，
转为收跌2.89基点，几近全数回吐上周周线弹幅。美国3月非农就业数据表现不如想像强劲
，美国公债修正此前提前升息的预期，殖利率全线回跌，台债也随之跟进。  
       
    交易员表示，五年债103/4明显修正上周来过于悲观的走势，随美债重回区间，但市场
追价意愿不足，在突破1.09%的整数关卡后，感受到短线获利卖压阻力未能再下一城，料明
日该券将在此前大区间的下缘徘徊，明日暂看1.085-1.105%。
    
    〞美债也是重回区间，如果(美10年债殖利率)下档2.65%附近没办法突破，台债也没有
机会。〞一位票券商交易人士说。
    
    另一本地银行交易员则指出，今日虽有一波小轧空行情，但力道还好，看起来市场的追
价意愿没有特别强劲，而借券利率也重回合理水准，市场讯息显示场中偏空气氛虽被扭转，
但也不至于偏多，明日盘势以窄幅交投最具可能性。
    
    美国劳工部周五指出，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个。
    
    
    **本周观察FOMC会议纪录**
    
    交易员认为，短线交投较热的五年债 103/4及10年债103/6均将重回区间整理，不过美
国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示美国可能提前升息的谈话言犹在耳，市场依旧
保持谨慎，并希望藉由本周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月FED会议纪录再次确认
前瞻指引的细节。
    
    〞市场在等突发事件出来，FOMC的会议纪录是有机会引发市场波动。〞上述票券商交易
员说。
    
    此外，在10年债103/6部分，交易员认为因大型行库上周起在该券的买盘强劲，令10年
债的表现更加稳定，殖利率上方1.61%附近要弹破并不容易，除非等下半月(22日)该券增额
发行开始发行前交易，才较有机会突破目前区间。

    交易员预估，10年债103/6明日主交投区将落在1.57-1.60%之间。5月9日央行将代财政
部标售10年期103甲6期的增额发行公债103/6R，金额预定300亿台币，于5月14日发行。    
  
    
    美国公债收益率周五下滑，此前美国公布的3月就业报告略逊预期，中期公债收益率跌
幅最大，因对美联储提前升息的担忧缓解。指标10年期公债价格 涨16/32，收益
率报2.73%，周四尾盘为2.79%。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   -2.89     1.0945   1.0875-1.0981     162.5
   10     103/6                   -2.40     1.5800   1.5750-1.5830      22.5
      
    本周重要经济事件与数据包括： 
    4/7(一)：欧元区4月Sentix投资者信心指数、美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济
和货币政策发表讲话、欧洲央行执委莫尔许就监管发表讲话；
    4/8(二)：美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔
就货币政策和经济状况发表讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济
状况发表讲话、英国2月工业生産、韩国3月失业率；
    4/9(三)：英国央行货币政策会议(至4月10日)、美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3
月利率会议记录、美国2月批发(趸售)库存和销售、韩国3月进出口物价；
    4/10(四)：中国3月进出口贸易数据、美国3月进出口价格、美国一周请领失业金数据、
日本3月企业物价指数、韩国央行利率决议；
    4/11(五)：中国3月CPI、中国3月工业生産者出厂价格指数、美国3月生産者物价指数(P
PI)终值、美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。   
    
         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5800
          5       103/4                       1.0945
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
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