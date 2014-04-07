表格：世界银行调降2014年中国和东亚经济成长预估

路透新加坡4月7日 - 世界银行调降对东亚开发中国家2014年的经济成长预估，但表示该地区的经济在接下来几年可望稳定成长，受惠于全球经济成长和贸易回升。

世行将中国今年增速预估从之前的7.7%下调至7.6%，并将中国2015年成长预估维持在7.5%不变。

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以下为世界银行最新的经济增速预测(单位%，括号内为较2013年10月预测的变动百分点)

2013 2014 2015

(实际)

东亚及太平洋地区 6.1 6.2 (-0.2) 6.3 (-0.1)

发展中东亚国家 7.2 7.1 (-0.1) 7.1 (-0.1)

中国 7.7 7.6 (-0.1) 7.5 (0.0)

印尼 5.8 5.3 (0.0) 5.6 (-0.2)

马来西亚 4.7 4.9 (+0.1) 5.0 (+0.2)

菲律宾 7.2 6.6 (-0.1) 6.9 (+0.1)

泰国 2.9 3.0 (-1.5) 4.5 (-0.5)

越南 5.4 5.5 (+0.1) 5.6 (+0.2)

柬埔寨 7.4 7.2 (+0.2) 7.0 (0.0)

老挝(寮国) 8.1 7.2 (-0.5) 7.9 (-0.2)

缅甸 7.5 7.8 (+0.9) 7.8 (+0.9)

蒙古 11.7 11.4 (+1.1) 9.2 (-0.8)

斐济 2.7 2.4 (+0.3) 2.4 (+0.2)

巴布亚新几内亚 4.4 10.0 (0.0) 20.0 (0.0)

所罗门群岛 3.1 3.5 (0.0) 3.5 (-0.2)

东帝汶 8.1 8.0 (-2.2) 7.7 (-3.8)

除中国外发展中东亚国家 5.2 5.0 (-0.3) 5.6 (-0.1)

东南亚国家联盟(ASEAN) 5.0 4.8 (-0.3) 5.2 (-0.2)