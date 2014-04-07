台股业绩:宏达电第一季税后净损18.8亿台币

新闻稿：中国1-3月房地产开发投资同比增9.1%，增速加快--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透台北4月7日 - 台湾智慧型手机制造大厂--宏达电 周一公布，第一季合并税前净损为18.8亿台币，自结合并营业净损为20.5亿元，税后净损亦为18.8亿台币。
宏达电并公布3月营收为162.25亿台币，较去年同期成长2.16%。第一季自结合并营收为331.2亿台币。
宏达电日前称，第一季营收介于340-360亿台币，毛利率料上升。
宏达电今日股价收高3.57%报159.50台币；大盘加权股价指数 则收低0.14%。(完)
参考相关细节，可点选宏达电网站，网址为(www.htc.com/tw/investor/)
参看宏达电新闻,请点选2498.TW-CMN (记者 董永年; 审校 林妙容)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。