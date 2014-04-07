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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 17:31 BJT

台股业绩:宏达电第一季税后净损18.8亿台币

路透台北4月7日 - 台湾智慧型手机制造大厂--宏达电 周一公布，第一季合并税前净损为18.8亿台币，自结合并营业净损为20.5亿元，税后净损亦为18.8亿台币。

宏达电并公布3月营收为162.25亿台币，较去年同期成长2.16%。第一季自结合并营收为331.2亿台币。

宏达电日前称，第一季营收介于340-360亿台币，毛利率料上升。

宏达电今日股价收高3.57%报159.50台币；大盘加权股价指数 则收低0.14%。(完)

参考相关细节，可点选宏达电网站，网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选2498.TW-CMN (记者 董永年; 审校 林妙容)
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