台湾财政：内政部称土地公告现值考虑为半年调整一次

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透台北4月7日 - 台湾内政部周一表示，目前正与县市政府沟通讨论将土地公告现值由每年调整一次，改为每半年调整。
内政部次长林慈玲在接受立法委员许添财质询时表示，由县市政府公告的土地公告现值的部分，目前内政部考虑半年调整一次，但实务上要再和地方研议，将会尽快决议。
财政部长张盛和也在报告中表示，台湾的不动产税制是土地和房屋分开课税，其中土地部分税制的土地增值税是藉由土地公告现值的调整来课征。但由于土地公告现值是一年一调，因此若是持有一年内交易者不课土征税。
张盛和并表示，若是要和国外一样，房地合一课税的话，则必须修宪，兹事体大，他并不赞成，但仍然有其方法可以替代。
〞以土增税来做基本维持，我们也可以来做一点避免重覆课税的连结，也不一定要修宪，〞张盛和说。
立法院财政委员会今召开会议讨论〞推动不动产税制朝房地合一课税制之阻力及其解决之道〞专题报告，邀请了财政部与内政部官员出席报告。 (完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。