台湾财政：内政部称土地公告现值考虑为半年调整一次

路透台北4月7日 - 台湾内政部周一表示，目前正与县市政府沟通讨论将土地公告现值由每年调整一次，改为每半年调整。

内政部次长林慈玲在接受立法委员许添财质询时表示，由县市政府公告的土地公告现值的部分，目前内政部考虑半年调整一次，但实务上要再和地方研议，将会尽快决议。

财政部长张盛和也在报告中表示，台湾的不动产税制是土地和房屋分开课税，其中土地部分税制的土地增值税是藉由土地公告现值的调整来课征。但由于土地公告现值是一年一调，因此若是持有一年内交易者不课土征税。

张盛和并表示，若是要和国外一样，房地合一课税的话，则必须修宪，兹事体大，他并不赞成，但仍然有其方法可以替代。

〞以土增税来做基本维持，我们也可以来做一点避免重覆课税的连结，也不一定要修宪，〞张盛和说。