香港金融：金管局今年固定薪酬加4.65%，略高于通胀水平

路透香港4月7日 - 香港金融管理局公布2014年度薪酬检讨结果，整体固定薪酬调高4.65%，略高于通胀水平。

金管局上周五在一份声明中称，财政司司长经考虑管治委员会的意见后，批准金管局员工的整体固定薪酬调高4.65%，另拨出相当于固定薪酬的0.8%以奖励表现出色的员工。

此外，员工将会获发相当于“花红”的浮动薪酬，其总额相当于薪酬总额的19.69%，相当于平均固定月薪的2.79倍，实际数额会按个别员工在2013年度的工作表现厘定。

这一加薪幅度略高于通胀水平。香港去年的整体通胀率为4.3%，基本通胀率4.4%，而政府预测今年的整体通胀率4.6%，基本平均通胀率3.7%。

另一间香港法定监管机构--证监会此前在2014-15年度预算中建议，员工加薪幅度为5.5%。

金管局称，财政司司长在决定金管局员工的年度薪酬调整时，会透过外汇基金谘询委员会听取其辖下管治委员会的建议，并会考虑管治委员会对金管局在过去一年的表现评估、独立人力资源顾问公司进行的金融业薪酬调查结果，以及其他相关因素。（完）

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