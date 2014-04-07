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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 14:10 BJT

表格：德国2月工业生产较前月增长0.4%，第一季表现料好于去年第四季

路透柏林4月7日 - 德国经济部周一发布数据显示，该国2月工业生产较前月增长0.4%，1月修正后为上升0.7%。

德国经济部长称，由于订单及头两个月生产数据良好，第一季工业生产可能高于2013年第四季。

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 14年2月 14年1月

较上月(%) +0.4 +0.7

指数(2010年为基期) 109.5 109.1

路透调查预估为2月工业生产增长0.3%。(完)

(编译 高琦 审校 张涛)
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