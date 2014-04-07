表格：德国2月工业生产较前月增长0.4%，第一季表现料好于去年第四季

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透柏林4月7日 - 德国经济部周一发布数据显示，该国2月工业生产较前月增长0.4%，1月修正后为上升0.7%。
德国经济部长称，由于订单及头两个月生产数据良好，第一季工业生产可能高于2013年第四季。
以下为详细数据(经季节调整):
工业生产 14年2月 14年1月
较上月(%) +0.4 +0.7
指数(2010年为基期) 109.5 109.1
路透调查预估为2月工业生产增长0.3%。(完)
(编译 高琦 审校 张涛)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨