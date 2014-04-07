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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 15:23 BJT

表格：瑞士3月CPI较上年同期持平，预估为下降0.1%

路透苏黎世4月7日 - 瑞士联邦统计局周一公布的数据显示，瑞士3月消费者物价指数(CPI)较上年同期持平，预估为下降0.1%；较上月上涨0.4%，预估为上升0.2%。

以下为详细数据：

2014年3月 2014年2月 2013年3月

较上月变动% 0.4 0.1 0.2

较上年同期变动% 0.0 -0.1 -0.6

指数(2010年12月=100) 99.1 98.7 99.1(完)

(完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)
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