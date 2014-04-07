韩国汇市：韩元兑美元近持平，此前曾创三个月高位

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透首尔4月7日 - 韩元兑美元 周一几近持平，此前小升至创下三个月高位。
0330GMT时，韩元兑美元报1,052.9。上周五收报1,053.5。
0330GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,052.9 1,053.5
日圆/韩元 10.1907/956 10.1999
韩国公债期货 * 105.72 105.67
韩国综合股价指数 1,983.53 1,988.09
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
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路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。