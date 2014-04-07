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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 12:05 BJT

韩国汇市：韩元兑美元近持平，此前曾创三个月高位

路透首尔4月7日 - 韩元兑美元 周一几近持平，此前小升至创下三个月高位。

0330GMT时，韩元兑美元报1,052.9。上周五收报1,053.5。

0330GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,052.9 1,053.5

日圆/韩元 10.1907/956 10.1999

韩国公债期货 * 105.72 105.67

韩国综合股价指数 1,983.53 1,988.09

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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