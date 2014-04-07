《美债一周展望》公债收益率在非农报告出炉后下滑，关注FED会议记录

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)
* 美国3月非农就业岗位增加19.2万个
* 美国3月失业率持平在6.7%
* 中期公债收益率跌幅最大
路透纽约4月4日 - 美国公债收益率(殖利率)周五下滑，此前美国公布的3月就业报告略逊预期，中期公债收益率跌幅最大，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息的担忧缓解。
美国劳工部周五报告，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个，2月为增加19.7万个。失业率仍持稳在6.7%，保持在五年低位附近，预估为6.6%。
“市场感到失望，”BMO Capital Markets固定收益策略师Dimitri Delis表示。
“美联储升息的时间可能要比我们之前预估的推迟一些。数据应该要更强劲一些，”他表示。
在美联储主席叶伦3月19日暗示，美联储可能较预期提前升息后，中短期公债收益率大涨。但叶伦在3月31日的讲话对通胀的态度转趋温和，为美联储经济支撑措施辩护。
市场认为中短期公债对升息最为敏感。五年期公债收益率周五下挫约8个基点，录得1月底来最大跌幅。
交易商表示，尽管数据缓和了美联储很快升息的忧虑，但也足以令美联储维持缩减购债计划。叶伦此前表示，美联储需要维持高度宽松的货币政策一段时间，以消除就业市场的闲置劳动力。
就业报告进一步显示出美国经济在之前遭遇寒冬束缚后的韧性。美国劳工部上修了1月和2月数据，增幅较之前公布多了3.7万。
德意志银行首席美国分析师Joseph LaVorgna表示，“毫无疑问，我们正走出冬季阴霾。”
七年期美国公债 升17/32，收益率报2.3%，周四尾盘报2.38%。五年期公债 升12/32，收益率报1.71%，周四尾盘报1.79%。
10年期公债价格 涨16/32，收益率报2.73%，周四尾盘为2.79%。 30年期公债价格 上扬20/32，收益率报3.59%，周四尾盘为3.63%。
美股三大股指周五大跌，Nasdaq指数 重挫超过2%，因动能股连续第二日遭抛售。道琼工业指数 和标普500指数 在盘中创下纪录高位后也大幅回撤。
下周，交易商将关注美联储周三公布的3月货币政策会议记录，以寻找美联储想法的更多线索。
花旗分析师Dana Peterson称，除量化目标外，美联储对美国经济给予更多定性评估，将是会议记录的重点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军/王兴亚; 审校 母红/龚芳)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨