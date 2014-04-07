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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 12:29 BJT

《汇市简讯》美元指数可望上测200日移动均线切入位

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* 美元指数亚洲盘在窄幅区间游走，周末消息面不多，在强劲就业报告出炉后下跌

* 动能指标，五日、10日及20日移动均线和波林格区间小幅上扬

* 形态偏多，目标为持续突破2014年跌势的61.8%回档位80.58

* 下道阻力位为200日移动均线80.84，自9月以来便在此处遭遇阻力

* 纽约盘80.34/80.60区间为初步支撑位／阻力位

* 技术图型：link.reuters.com/suk38v

(完)

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