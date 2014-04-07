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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 16:08 BJT

表格：台湾3月出口较去年同期增2.0%高于预期，亚洲闷而欧美温

路透台北4月7日 - 台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期增2.0%，高于市场预估的成长0.5%。

财政部表示，出口市场呈现亚洲闷、欧美温之态势，亚洲区域内需求滞缓 显已约制第一季出口表现。

3月进口则较上年同期成长7.5%，高于市场估为下滑0.75%。3月贸易顺差为19.5亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

3月年变动率(%) 2月年变动率(%)

整体出口金额 +2.0 +7.9

--中国(含香港) -0.3 +17.5

--美国 +10.3 +4.7

--欧洲 +10.0 +6.0

--日本 +7.8 -6.1

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2014年

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

2013年

12月 +1.2r +10.1 +22.1r

11月 +3.4r -0.5 +43.5r

10月 +0.7r -2.9r +41.1r

9月 -7.0 -0.7 +23.4r

8月 +3.6 -1.2 +45.8r

7月 +1.6 -7.7r +32.2r

6月 +8.7r +6.8 +32.6r

5月 +0.7r -8.0 +44.0r

4月 -1.9 -8.2 +22.7

3月 +3.2r +0.2 +32.0

2月 -15.8 -8.5 +9.2

1月 +21.6r +22.2r +5.1r

注：r为修正值。(完)

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参看台湾经济数据相关报导，请点选 (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 屈桂娟)
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