表格：台湾3月出口较去年同期增2.0%高于预期，亚洲闷而欧美温

新闻稿：中国1-3月房地产开发投资同比增9.1%，增速加快--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透台北4月7日 - 台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期增2.0%，高于市场预估的成长0.5%。
财政部表示，出口市场呈现亚洲闷、欧美温之态势，亚洲区域内需求滞缓 显已约制第一季出口表现。
3月进口则较上年同期成长7.5%，高于市场估为下滑0.75%。3月贸易顺差为19.5亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
3月年变动率(%) 2月年变动率(%)
整体出口金额 +2.0 +7.9
--中国(含香港) -0.3 +17.5
--美国 +10.3 +4.7
--欧洲 +10.0 +6.0
--日本 +7.8 -6.1
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2014年
3月 +2.0 +7.5 +19.5
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
2013年
12月 +1.2r +10.1 +22.1r
11月 +3.4r -0.5 +43.5r
10月 +0.7r -2.9r +41.1r
9月 -7.0 -0.7 +23.4r
8月 +3.6 -1.2 +45.8r
7月 +1.6 -7.7r +32.2r
6月 +8.7r +6.8 +32.6r
5月 +0.7r -8.0 +44.0r
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.2r +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.6r +22.2r +5.1r
注：r为修正值。(完)
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参看台湾经济数据相关报导，请点选 (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 屈桂娟)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。