欧洲个股：纽约金融局要求调阅瑞士信贷文件，调查避税争端

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透4月7日 - 一名知情人士指出，纽约州金融局局长Benjamin Lawsky要求调阅瑞士信贷 的文件，调查瑞士信贷对于协助客户避税一事是否欺骗纽约当局。
美国当局打击逃税的行动，直接冲击到瑞士高隐密性的银行模式。2011年时瑞士信贷遭美国司法部调查，而瑞银集团 承认协助美国客户逃税。
根据纽约时报周日报导，司法部虽然考虑同意对瑞士信贷暂缓起诉，改处以一笔巨额现金罚款，但同时也在设法让瑞士信贷子公司认罪。
纽约时报称，现金罚款金额料超过瑞银2009年的7.8亿美元。报导原文请点击(link.reuters.com/rek38v)
瑞士信贷上周表示已提高拨备金，以用于和解一宗美国税务争端，避免因为帮助美国富人逃税而受到起诉，美国税务争端案可能接近和解的希望浓厚。
瑞信额外拨备4.25亿瑞郎（4.80亿美元），使得美国税务和证券法律事务的拨备总额达到8.95亿瑞郎。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨