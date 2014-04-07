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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 13:10 BJT

欧洲个股：纽约金融局要求调阅瑞士信贷文件，调查避税争端

路透4月7日 - 一名知情人士指出，纽约州金融局局长Benjamin Lawsky要求调阅瑞士信贷 的文件，调查瑞士信贷对于协助客户避税一事是否欺骗纽约当局。

美国当局打击逃税的行动，直接冲击到瑞士高隐密性的银行模式。2011年时瑞士信贷遭美国司法部调查，而瑞银集团 承认协助美国客户逃税。

根据纽约时报周日报导，司法部虽然考虑同意对瑞士信贷暂缓起诉，改处以一笔巨额现金罚款，但同时也在设法让瑞士信贷子公司认罪。

纽约时报称，现金罚款金额料超过瑞银2009年的7.8亿美元。报导原文请点击(link.reuters.com/rek38v)

瑞士信贷上周表示已提高拨备金，以用于和解一宗美国税务争端，避免因为帮助美国富人逃税而受到起诉，美国税务争端案可能接近和解的希望浓厚。

瑞信额外拨备4.25亿瑞郎（4.80亿美元），使得美国税务和证券法律事务的拨备总额达到8.95亿瑞郎。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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