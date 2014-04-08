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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:30 BJT

《香港重要政经日程》--4月8日-4月14日

================== 今日重要政经消息=================

4月8日（周二）

--11:30 中国中铁 业绩记者会。

*--11:30 德勤第一季度IPO回顾及前景展望记者会。

*--15:00 景顺投资第二季市场展望记者会。

*--15:00 戴德梁行香港楼市辣招一周年回顾记者会。

================== 近期重要政经消息=================

4月9日（周三）

--10:00 安踏体育 周年股东大会。

--10:00 金界控股 周年股东大会。

*--12:30 香港投资基金公会午餐会。

*--15:00 香港大学第二季香港宏观经济预测记者会。

4月10日（周四）

-- 远东环球 公布首季业绩。

-- 迅销 公布中期业绩。

4月11日（周五）

--11:30 国际货币基金（IMF）全球金融稳定报告记者会。

4月14日（周一）

*-- 金管局公布3月底止外汇基金境外资产。

*-- 南车时代电气 公布首季业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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