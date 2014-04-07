台湾股市：收盘小跌，外资汇入令台股跌势轻于亚股

路透台北4月7日 - 台湾股市周一收盘小跌。分析师指出，美股回跌深重令亚股今日全面承压，台股今日跌幅虽相对较轻，汇市中盘初外资仍有汇入，后续应密切观察其动向。

今日台湾加权股价指数 收盘下跌0.14%，收报8,876.44点；成交值 为943.60亿台币，上日修正后为988.53亿。

第一金证券投顾副总经理陈奕光说，〞台股现在在十字路口，要看8,800点守不守得住。〞

他表示，外在变数部分因美股表现不佳，令台股有拉回压力。至于台湾内部的两岸服贸争议确定先立法、再审议的情况，可能要使其生效时间拉长，要观察外资对此的反应。若是未来三日内，台股可以守住8,800点关卡，则还有机会一波攻到顶、再挑战九千点大关。

〞目前看来拉回的机率还不小，只不过拉回的话在8,790-8,715点也有支撑。〞陈奕光说。

周一台币汇价趋升，外资仍汇入。台币兑美元 午盘暂收升1.36角报30.244。至上交易日为止，外资已连续十日买超台股共逾691亿台币。

美国股市周五收低，因Netflix和TripAdvisor等动能股连续第二天遭到大举抛售，拖累Nasdaq指数录得2月初来最大单日百分比跌幅。道琼工业指数 也收低159.84点，或0.96%。