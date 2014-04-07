《汇市简讯》欧洲开盘：美国非农就业报告公布后市场走势乏力

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
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* 澳元/美元下跌0.14%，美元/日圆跌0.19%，欧元/美元持平，美元/马币(林吉特)下降0.31%
* 日股日经指数跌1.81%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.21%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.7189%；中国市场今日休市
* 印度议会选举周一拉开大幕，将持续五周
* 澳洲与日本接近达成自贸协议，今日稍晚将宣布
* 印度央行将使用消费者物价来衡量卢比价值
* 印度反对党人民党公布竞选宣言。(完)
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路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。