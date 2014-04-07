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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 13:55 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美国非农就业报告公布后市场走势乏力

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* 澳元/美元下跌0.14%，美元/日圆跌0.19%，欧元/美元持平，美元/马币(林吉特)下降0.31%

* 日股日经指数跌1.81%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.21%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.7189%；中国市场今日休市

* 印度议会选举周一拉开大幕，将持续五周

* 澳洲与日本接近达成自贸协议，今日稍晚将宣布

* 印度央行将使用消费者物价来衡量卢比价值

* 印度反对党人民党公布竞选宣言。(完)

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