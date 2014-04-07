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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 14:11 BJT

《全球汇市》美元因非农就业数据而承压，欧央行刺激臆测令欧元谨慎

不过，美元表现只比欧元稍逊一筹。在一则报导提高了欧洲央行推出购债刺激措施的可能性后，欧元承压。

德国法兰克福汇报周五报导，欧洲央行通过建模探讨了购买1万亿欧元资产避免通缩的效果，此前一天欧洲央行总裁曾表示，有可能需要采取激进的政策。

欧元兑日圆 下跌约0.2%至一周低点141.24日圆。欧元兑美元 报1.3697美元，略微远离周五所及五周低位1.3672美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3702 1.3702 +0.00 -0.31 1.3745

美元/日圆 103.06 103.28 -0.21 -2.13 105.30

欧元/日圆 141.23 141.51 -0.20 -2.42 144.73

美元/瑞郎 0.8918 0.8924 -0.07 -0.11 0.8928

英镑/美元 1.6568 1.6578 -0.06 +0.07 1.6556

美元/加元 1.0974 1.0978 -0.04 +3.33 1.0620

澳元/美元 0.9278 0.9291 -0.14 +4.10 0.8913

新西兰元/美元 0.8598 0.8597 +0.01 +4.78 0.8206

澳元/日圆 95.620 95.960 -0.35 +1.89 93.850

新西兰元/日圆 88.620 88.790 -0.19 +2.56 86.410

英镑/日圆 170.78 171.22 -0.26 -2.04 174.33

澳元/新西兰元 1.0782 1.0801 -0.18 -0.61 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/杜明霞/张若琪/王翔琼；审校 郑茵/石冠兰/于春红)
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