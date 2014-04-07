《分析师观点》台湾3月出口优于预期，欧美复苏升温但新兴市场闷

路透台北4月7日 - 台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期增2.0%，主因欧、美市场复苏强劲，高于新兴市场、中国的脚步，以致高于市场预估的成长0.5%。

财政部表示，出口市场呈现亚洲闷、欧美温的态势，亚洲区域内需求滞缓显已约制第一季出口表现。

财政部也说，欧美景气续朝正向发展，加以行动装置推陈出新，电子业者亦持续扩充高阶制程产能，出口动能可望渐次升温。惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际产业竞争加剧及亚洲新兴市场成长步调蹒跚等，恐影响部分扩增力道。

3月进口则较上年同期成长7.5%，高于市场估为下滑0.75%。3月贸易顺差为19.5亿美。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

3月年变动率(%) 2月年变动率(%)

整体出口金额 +2.0 +7.9

--中国(含香港) -0.3 +17.5

--美国 +10.3 +4.7

--欧洲 +10.0 +6.0

--日本 +7.8 -6.1

**市场评论**

--凯基投顾分析师蔡耀德：

电子产品上游表现强劲，估计中下游的厂商业绩在5-6月新产品出货后，有望持续亮。目前全球景气与国际资金流向一样，欧美成熟国家强劲，新兴市场、中国不佳，不过预期中国未来将有政策出台支撑，因此仍偏向正面看待第二季中后段的出口情势。

我们预估，明年首季台湾央行将升息半码(0.125个百分点)，主要的通膨压力落在下半年后，因原物价格落底并向上走，也有因景气复苏实质需求增强、推升价格的因素。

--大众银行分析师 陈森林:

3月出口改善主要来自价格因素，因油价等原物料价格走扬，垫高了生产成本令进口金额同步增长，此外，半导体产业表现也不差，因此预估第二、三季出口金额成长可达2%左右，全年成长率也在2%，较去年的1.4%温和改善。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收高6分，报30.320。

--台股加权股价指数 收盘小跌0.14%至8,876.44点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾经济数据相关新闻，请点选

--参看即时观点请点选

**相关背景**

--主计总处2月将2014年经济成长率的预估上修至2.82%，而2014年出口预估年增3.33%、进口金额年增3.95%。