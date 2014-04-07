更新版 1-全球经济：世界银行调降2014年中国和东亚经济成长预估

(新增要点和世行经济学家评论)

* 东亚和太平洋地区发展中国家2014年经济料增长7.1%，上次预估为7.2%

* 中国经济2014年料增长7.6%，上次预估为7.7%

* 全球贸易改善，将缓解全球金融市况趋紧带来的阻力

路透新加坡4月7日 - 世界银行调降对东亚开发中国家2014年的经济成长预估，但表示该地区的经济在接下来几年可望稳定成长，受惠于全球经济成长和贸易回升。

世界银行预期东亚和太平洋地区(EAP)发展中国家经济在2014年和2015年均将成长7.1%，先前预估成长率为7.2%。

2016年成长率亦料为7.1%，略低于2013年成长的7.2%。

“对于东亚而言，我们认为增长动力将越来越多地来自于外部，因发达国家经济复苏，”世界银行东亚和太平洋地区首席经济学家Bert Hofman对记者说。

“全球经济成长增强，将有助多数发展中的东亚太国家稳定成长，同时适应全球金融情况趋紧的趋势，”世界银行在最新的东亚太经济报告中称。

“全球贸易情况改善的助力，将协助抵销全球金融市场趋紧的阻力。”

包括亚洲新兴国家在内的新兴市场，去年5月到9月左右，因资金外流而受到冲击，因投资人开始为美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减货币刺激措施做准备。

世界银行称，尽管东亚太地区金融市场对于美联储12月开始缩减量化宽松的决定反应不大，但该地区发展中国家出现资本流动逆转的可能性仍是隐忧。

世行指出，美国政策利率的正常化前景将为利率带来上行压力，引发资本从疲软经济体进一步大规模外流，还会使得杠杠率提高的国家更加难以管理债务。

“有必要对资本流动保持警觉，”Hofman称，但又补充说目前东亚国家的资本流动多数来自外商直接投资(FDI)，而非证券投资组合，因此波动性比以前要小。

**中国成长**

世行将中国今年增速预估从之前的7.7%下调至7.6%，并将中国2015年成长预估维持在7.5%不变。

世行称，新的2014年前景预估显示中国“今年开局不利”，1-2月工业增加值和出口表现不佳。

在东南亚国家中，世行经济预估变化最大的国家是泰国和缅甸。

世行调降泰国今明两年的经济增速，从此前的4.5%和5.0%调降至3.0%和4.5%。

世界银行称，外部需求改善将促进泰国经济成长。2013年泰国经济实际增长2.9%。

但该行指出，泰国内需仍然不振，因政治动荡持续，而这已影响到旅游收入、公共投资和投资者信心。

“如果政局明显稳定下来...2014年经济成长将更强劲，”该行说。

世行称，2013年缅甸政府在宏观经济改革上取得进展，2014-2016年经济增速可能稳定在7.8%。该行之前预估缅甸2014年和2015年经济成长率均为6.9%。