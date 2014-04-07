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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 14:38 BJT

全球金融：新西兰当局称正调查银行是否可能有操纵汇率相关行为

路透惠灵顿4月7日 - 新西兰商业监管部门商业委员会周一表示，近来对在该国营运的银行业的调查，是为了检查是否有和可能操纵汇率相关的行为。

商业委员会称，在一位市场人士提出此项议题后，已展开调查。

“商业委员会确认，已就可能的汇率操纵及指标汇率的影响，进行调查。”声明稿指出。

该委员会上周仅表示正在调查，但未提供细节。

全球各个金融当局正在调查，各家银行交易商是否共谋影响汇价，及他们是否在帮客户操作前先行交易，或是未能正确向客户显示他们如何决定汇价。

在新西兰注册的外国银行包括三菱东京日联银行、花旗、摩根大通、德意志银行、汇丰控股 。瑞银集团在新西兰则有一家子公司。

而新西兰的四家主要银行--澳新银行(澳盛/ANZ) 、奥克兰储蓄银行(Auckland Savings Bank) 、新西兰银行(Bank of New Zealand) 和Westpac 均称，尚未接获商业委员会的联系。

德意志银行、摩根大通、汇控和瑞银都拒绝置评；周一未能连络上花旗对此发表评论。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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