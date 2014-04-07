日本债市：上扬，因美债走高和日股下跌

路透东京4月7日 - 日本政府公债价格周一上扬，从美国公债走高和日股下跌的市况中寻的了积极指引。

日本10年期公债收益率 跌2.5个基点至0.615%。10年期日债6月期货 涨0.34点至144.89。

市场价格波幅超过前几日，但成交量受到观望情绪抑制，因日本央行将在周二发布货币政策决议。

日本央行预计会维持政策不变，并保持对经济的乐观看法，不为企业界的担忧所动。日本企业界担心上调消费税会挫伤经济增长，并放缓摆脱通缩的进程。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.000% +0.0 0.195%

10年期公债 0.610% -3.0 0.640%

20年期公债 1.475% -1.5 1.490%

30年期公债 1.665% -1.5 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.89 +0.34 144.55

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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