日本债市：上扬，因美债走高和日股下跌

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透东京4月7日 - 日本政府公债价格周一上扬，从美国公债走高和日股下跌的市况中寻的了积极指引。
日本10年期公债收益率 跌2.5个基点至0.615%。10年期日债6月期货 涨0.34点至144.89。
市场价格波幅超过前几日，但成交量受到观望情绪抑制，因日本央行将在周二发布货币政策决议。
日本央行预计会维持政策不变，并保持对经济的乐观看法，不为企业界的担忧所动。日本企业界担心上调消费税会挫伤经济增长，并放缓摆脱通缩的进程。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.080%
五年期公债 0.000% +0.0 0.195%
10年期公债 0.610% -3.0 0.640%
20年期公债 1.475% -1.5 1.490%
30年期公债 1.665% -1.5 1.680%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.89 +0.34 144.55
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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