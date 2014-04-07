《汇市简讯》英镑/美元在1.66面临阻力

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
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* 预期在1.6600附近浮现新的卖单。1.6606为周五在美国非农就业报告公布后触及的高点。
* 1.6589为亚洲盘高点。1.6567和1.6555分别是周五低点和3月27日低点，都是支撑位。
* 有关美联储政策前景的预期未改变。
* 六位影子货币政策委员会成员提倡英国央行本周升息。
* 英国央行周四开会，预估不会调息。英国政策利率自2009年3月以来就一直维持在0.5%
(编译 高琦 审校 石冠兰)
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