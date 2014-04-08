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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2014/4/8

经济指标                  时间        最新数据        前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)            2月          +7.0%             -1.82%  r   4/23      --
 季调失业率               2月          4.05%              4.07%      4/22      --
 *消费者物价指数(CPI)(y/  3月          +1.61%            -0.05%      5/6       --
 y)                                                                            
 外汇存底(亿美元)         3月底        4,191.99        4,179.78      5/5       --
 *商品出口(y/y)           3月          +2.0%              +7.9%      5/7       --
 *商品进口(y/y)           3月          +7.5%              +4.9%      5/7       --
 M2货币总计数(y/y)        2月          +5.61%            +5.97%      4/25      --
 外销订单(y/y)            2月          +5.7%              -2.8%      4/21      --
 经常帐盈余(亿美元)       第四季       +171.4            +148.7  r   5/20      --
 国际收支(亿美元)         第四季       +26.8              +26.1      5/20      --
 国内生产总值(GDP) (y/y)  第四季       +2.95%(统计值     +1.31%  r   --        --
                                       )                                       
 重贴现率(%)              3月27日      1.875%            1.875%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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