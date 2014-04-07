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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 15:36 BJT

东欧情势：乌克兰总理称俄罗斯军队距离边境不到30公里，没有撤退

路透4月7日 - 乌克兰总理周一表示：

* 不会允许外国军队夺取乌克兰的领土

* 俄罗斯军队距离乌克兰边境不到30公里，没有撤退

* 乌克兰东部地区的抗议活动旨在引发“外国军队”入侵(完)
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