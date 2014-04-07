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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,589亿韩元，连续九日买超

路透首尔4月7日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,589亿韩元的股票。连续买超九个交易日，期间累计买超规模为2.14万亿(兆)韩元(20.3亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月 7日 158.9 -211.4 56.3

4月 4日 114.1 -55.0 -70.4

4月 3日 354.6 -238.6 -128.8

4月 2日 438.2 -263.2 -171.6

4月 1日 211.5 -105.7 -108.9

3月31日 319.2 -103.4 -185.8

3月28日 232.5 -71.3 -167.4

3月27日 233.6 -40.9 -206.6

3月26日 80.5 203.2 -300.8

3月25日 -87.0 81.2 -11.4

3月24日 42.3 51.6 -109.7

3月21日 -70.2 113.9 -29.4

3月20日 -210.9 -42.6 239.8

3月19日 -67.0 55.5 -14.2

3月18日 -148.8 203.6 -80.2

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本月以来 1,277.4 -874.0 -423.5

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今年以来 -2,235.4 173.9 1,720.9

---------------------------------------------- (完)
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