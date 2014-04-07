表格：外资在韩国股市买超1,589亿韩元，连续九日买超

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透首尔4月7日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,589亿韩元的股票。连续买超九个交易日，期间累计买超规模为2.14万亿(兆)韩元(20.3亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月 7日 158.9 -211.4 56.3
4月 4日 114.1 -55.0 -70.4
4月 3日 354.6 -238.6 -128.8
4月 2日 438.2 -263.2 -171.6
4月 1日 211.5 -105.7 -108.9
3月31日 319.2 -103.4 -185.8
3月28日 232.5 -71.3 -167.4
3月27日 233.6 -40.9 -206.6
3月26日 80.5 203.2 -300.8
3月25日 -87.0 81.2 -11.4
3月24日 42.3 51.6 -109.7
3月21日 -70.2 113.9 -29.4
3月20日 -210.9 -42.6 239.8
3月19日 -67.0 55.5 -14.2
3月18日 -148.8 203.6 -80.2
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本月以来 1,277.4 -874.0 -423.5
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今年以来 -2,235.4 173.9 1,720.9
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路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。