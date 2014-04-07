全球金市：黄金守住涨幅，美国就业报告缓解了提早升息的忧虑

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
0640GMT，现货金 持稳，报每盎司1,300.50美元，上周五大涨1.2%，创3月12日以来单日最大百分比涨幅。金价距上交易日触及的一周高点1,306.50美元不远。
“那是释然性涨势，因为市场原来预期非农就业数据会强得多。”悉尼一交易商说。“只比预期略低一些，但大家欣慰的是因为这样，刺激举措的计划不会有太大改变。”
大华继显证券Helen Lau称，美国经济状况将继续是短线推动金价的主要因素。
虽然就业数据略疲，但周五的数据显示投资人从黄金撤出资金，因此金价涨幅恐无法持久。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五黄金持仓量下降1.80吨至809.18吨。
据商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和基金经理人连续第二周削减黄金期货和期权的多仓，因地缘政治风险缓解，及美国经济表现趋强引发黄金卖盘。
实货市场方面需求迟滞，主要黄金消费国中国因清明节假期休市。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1300.5 -1.62 -0.12
现货银 19.8 -0.09 -0.45
现货铂金 1435.49 -8.01 -0.55
现货钯金 787 0.5 0.06
COMEX期金 1301 -2.5 -0.19
COMEX期银 19.84 -0.106 -0.53
汇率
欧元/美元 1.3702
美元指数 80.404
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/张若琪 审校 张涛)
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