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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 15:53 BJT

欧洲央行：没有必要马上采取措施应对低通胀--委员诺沃特尼

路透维也纳4月7日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称，央行没有必要马上采取措施应对低通胀，因为欧洲经济走强应能降低通缩风险。

他对记者表示，欧洲央行考虑是否需要采取包括非常规措施在内的进一步举措的同时，也在密切关注形势。“这并不意味着会马上采取行动，只不过是做好准备以防万一 ，”他说。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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