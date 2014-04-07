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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 15:58 BJT

投行观点：中国股票现价吸引，并可望受惠国企改革--汇丰

路透香港4月7日 - 汇丰环球研究周一发表报告称，中国股票现价吸引且可望受惠于国企改革，维持增持中国内地能源、资讯科技和保健板块的建议，并建议减持电信服务和材料板块。

汇丰环球研究中国区证劵策略主管孙瑜在报告中称，现时中国股票的价格已反映了悲观的前景，以市盈率和市账率计，部份的股价更已跌至比金融海啸时更低的水平。

报告称，虽然该行不认为短期内国企的盈利能力可超越民企，但有多种因素正在逐渐影响国企的估值。首先，国企改革明显加快，例如中石化 寻求出售油品销售业务部份股权、中信集团亦拟通过其子公司中信泰富 逆向收购达至整体上市等；近期国有银行公布的去年度业绩均有不俗表现。此外，中国央行收紧对互联网金融的监管，对银行股来说是利好消息。

该行指出，撇除腾讯控股 ，目前MSCI中国内的民企股份平均较国企股的市盈率有1.6倍溢价，以市账率计溢价则为80%。不过，3月份国企股的表现跑赢民企6个百分点，是自环球金融海啸后首个出现这情况的月份，这种向大型资本蓝筹股转移的情况可能于今年第二季持续。

孙瑜称，该行维持对今年底恒生国企指数 12,000点、恒生中资企指数 4,800点及恒生指数 24,000点的预测，但分别将沪综指 和沪深300指数 的预测，分别由2,500点和2,800点，轻微下调至2,400点和2,600点。

汇丰表示，将民生银行 、中石油 、北控水务 和华能电力 加入其中港股票模型组合内，并继续看好港交所 、银河证券 、联想 、华晨中国汽车 、百度 、安东油田 、广深铁 及国药 。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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