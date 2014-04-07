投行观点：中国股票现价吸引，并可望受惠国企改革--汇丰

新闻稿：中国1-3月房地产开发投资同比增9.1%，增速加快--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透香港4月7日 - 汇丰环球研究周一发表报告称，中国股票现价吸引且可望受惠于国企改革，维持增持中国内地能源、资讯科技和保健板块的建议，并建议减持电信服务和材料板块。
汇丰环球研究中国区证劵策略主管孙瑜在报告中称，现时中国股票的价格已反映了悲观的前景，以市盈率和市账率计，部份的股价更已跌至比金融海啸时更低的水平。
报告称，虽然该行不认为短期内国企的盈利能力可超越民企，但有多种因素正在逐渐影响国企的估值。首先，国企改革明显加快，例如中石化 寻求出售油品销售业务部份股权、中信集团亦拟通过其子公司中信泰富 逆向收购达至整体上市等；近期国有银行公布的去年度业绩均有不俗表现。此外，中国央行收紧对互联网金融的监管，对银行股来说是利好消息。
该行指出，撇除腾讯控股 ，目前MSCI中国内的民企股份平均较国企股的市盈率有1.6倍溢价，以市账率计溢价则为80%。不过，3月份国企股的表现跑赢民企6个百分点，是自环球金融海啸后首个出现这情况的月份，这种向大型资本蓝筹股转移的情况可能于今年第二季持续。
孙瑜称，该行维持对今年底恒生国企指数 12,000点、恒生中资企指数 4,800点及恒生指数 24,000点的预测，但分别将沪综指 和沪深300指数 的预测，分别由2,500点和2,800点，轻微下调至2,400点和2,600点。
汇丰表示，将民生银行 、中石油 、北控水务 和华能电力 加入其中港股票模型组合内，并继续看好港交所 、银河证券 、联想 、华晨中国汽车 、百度 、安东油田 、广深铁 及国药 。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。