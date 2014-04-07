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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 16:42 BJT

香港数据：截至3月底止外汇储备资产小增至3,168亿美元--金管局

路透香港4月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至3月底止，官方外汇储备资产为3,168亿美元，较2月底的3,159亿美元小增0.28%。

为数3,168亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的7倍多，约占港元货币供应M3的49%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)
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