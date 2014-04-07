台湾汇市：台币因外资汇入收逾三周半高位，惟央行加大干预力道

* 台币因外资汇入再转升值，收创逾三周半高位 * 传闻央行提前要求不得挂出大额美元卖单 * 明日实质交投暂看30.20-30.30 路透台北4月7日 - 台币兑美元 周一微幅收高，创逾三周半高位。交易员指出，主要因外资仍持 续汇入且亚洲新兴市场货币上涨。惟午后韩元回落，再加上传闻央行提前要求不得挂出大额美元卖单，令升值 幅度收敛。 有汇银人士称，平日央行是要求下午3:30以后不得挂出美元卖单，不过今日却提前至3:00就来电通知。猜 测可能是因为午后又有一波外资的卖汇需求，汇入的力道较预期强劲。央行在接近30.22附近开始干预，阻挡 台币进一步升向30.20关键价位。 另一外商银行交易主管则表示，提醒收盘前半小时不得挂出大额美元卖单，是央行的例行工作，今天来电 的时间的确比平日早，只是当时刚好没挂单，所以央行没有进一步的要求。 〞看来他(央行)蛮紧张了，焦虑程度升高了。〞该主管说。 另一大型银行交易员则认为，30.20应该是央行容忍的升值底限，但若外资还是大量汇入，仍不排除有升 破的机会。但台币也会面临央行加大阻升力道的压力，再升值的空间已有限。 外资回流亚洲动作明显，根据摩根资产管理统计，外资上周在亚洲股市全面买超，这是自去年9月中以来 ，再度见到外资全面青睐亚洲。其中，以出口导向为主、高度连结欧美景气的韩国与台湾受惠程度最高，分别 买超15.2亿美元和12.7亿美元，同创28周以来最大量。 今天台币收创逾三周半收盘高位，前高为3月11日的30.305。今日台币实质交易区间主要在30.222-30.249 ，上日则在30.260-30.310。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛；一个月远汇报 价 尾盘在30.221/30.235左右，上日纽约盘收在30.175。 台湾股市周一收盘小跌。分析师指出，台股今日跌幅相对较轻，因外资仍有汇入，后续应密切观察其动向 。 台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超49.41亿台币，自3月21日以来至今已是连续第11个交易 日买超，共计买超743.03亿台币；上交易日修正后为买超74.90亿台币。 多数亚洲新兴市场货币在周一上涨，因美国3月非农就业报告并没有强劲到引发美联储提早升息的预期。 与此同时，韩元走弱，因投资者愈发担心韩国当局将入市干预。韩元 盘中一度涨到1,050.6，为1月 2日以来高点。 本周重大数据及经济事件： 4/7(一)：欧元区4月Sentix投资者信心指数；日本2月经常帐。美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济 和货币政策发表讲话；欧洲央行执委莫尔许就监管发表讲话。 4/8(二)：美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济 状况发表讲话；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济状况发表讲话； 英国2月工业生産； 韩国3月失业率。 4/9(三)：英国央行货币政策会议(至4月10日)；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月利率会议记录； 巴德学院Levy学会第23届Hyman Philip Minsky会议(至4月10日)，与会演讲者包括多位美联储和欧央行官员； 澳洲4月消费者信心；德国2月贸易收支；美国2月批发(趸售)库存和销售；韩国3月进出口物价； 4/10(四)：中国3月进出口贸易数据；美国3月进出口价格；美国一周请领失业金数据；日本3月企业物价 指数；韩国央行利率决议。 4/11(五)：中国3月CPI；中国3月工业生产者出厂价格指数；美国3月生产者物价指数(PPI)终值；美国路 透/密西根大学4月消费者信心指数初值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.320 30.380 30.222-30.389 30.380 7.64 6.34 元太外汇经纪公司 30.312 30.368 30.223-30.368 30.368 2.39 3.49 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.195/-0.165 -0.205/-0.175 (完)