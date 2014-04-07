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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 16:26 BJT

香港股市：收低0.6%，权重股腾讯跌至10周低点

腾讯 下跌4.5%至1月27日以来的最低收位，而金山软件 重挫6.2%。银河娱乐 下跌5.6%，金沙中国 下跌4.9%，受获利了结的拖累。(完)
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