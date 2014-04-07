台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3716 1.3702 +0.10 -0.21 1.3745
美元/日圆 103.14 103.28 -0.14 -2.05 105.30
欧元/日圆 141.48 141.50 -0.01 -2.18 144.63
美元/瑞郎 0.8905 0.8924 -0.21 -0.26 0.8928
英镑/美元 1.6575 1.6578 -0.02 +0.11 1.6556
美元/加元 1.0983 1.0978 +0.05 +3.42 1.0620
澳元/美元 0.9286 0.9291 -0.05 +4.18 0.8913
新西兰元/美元 0.8606 0.8597 +0.10 +4.87 0.8206
欧元/瑞郎 1.2220 1.2222 -0.02 -0.42 1.2271
欧元/英镑 0.8274 0.8265 +0.11 -0.28 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9732 8.9838 -0.12 +1.42 8.8474
美元/挪威克朗 5.9920 5.9980 -0.10 -1.22 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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