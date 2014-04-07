《全球汇市》美元下滑，关注主要央行动向

“观察欧洲央行总裁德拉吉过去一个月来的评论，当中一个明确的主题就是对欧元的担忧，”Derrick表示。

“若说量化宽松在过去十年给了我们什么启示，那就是其有助于削弱币值。就这个脉络来看，至今看到市场没有什么反应是一件很不寻常的事。”

本周末将会有许多高阶官员齐聚华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)春季会议。多位欧洲央行决策官员将在周一发表谈话。

德国法兰克福汇报指出，欧洲央行已经建构一个买进一万亿(兆)欧元资产以对抗通缩的模型，而在这之前一天，欧洲央行总裁称可能需要采取激进的政策举措。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3717 1.3702 +0.11 -0.20 1.3745

美元/日圆 103.14 103.28 -0.14 -2.05 105.30

欧元/日圆 141.45 141.50 -0.04 -2.20 144.63

美元/瑞郎 0.8908 0.8924 -0.18 -0.22 0.8928

英镑/美元 1.6577 1.6578 -0.01 +0.13 1.6556

美元/加元 1.0983 1.0978 +0.05 +3.42 1.0620

澳元/美元 0.9285 0.9291 -0.06 +4.17 0.8913

新西兰元/美元 0.8609 0.8597 +0.14 +4.91 0.8206

欧元/瑞郎 1.2219 1.2222 -0.02 -0.42 1.2271

欧元/英镑 0.8272 0.8265 +0.08 -0.30 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9726 8.9838 -0.12 +1.42 8.8474

美元/挪威克朗 5.9920 5.9980 -0.10 -1.22 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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