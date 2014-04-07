《路透晚报》--4月7日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--世界银行调降2014年中国和东亚经济成长预估

世界银行调降对东亚开发中国家2014年的经济成长预估，但表示该地区的经济在接下来几年可望稳定成长，受惠于全球经济成长和贸易回升。世界银行预期东亚和太平洋地区(EAP)发展中国家经济在2014年和2015年均将成长7.1%，先前预估成长率为7.2%。2016年成长率亦料为7.1%，略低于2013年成长的7.2%。世行将中国今年增速预估从之前的7.7%下调至7.6%，并将中国2015年成长预估维持在7.5%不变。

--欧洲央行委员诺沃特尼称，没有必要马上采取措施应对低通胀

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称，央行没有必要马上采取措施应对低通胀，因为欧洲经济走强应能降低通缩风险。他并表示不排除进一步降息的可能。

--Lafarge和Holcim协议合并，组成全球最大水泥生产商

全球前两大水泥生产商--法国的Lafarge与瑞士的Holcim公布合并协议条款。此项合并将缔造一家合计营收达320亿欧元(440亿美元)的全球最大水泥生产商。此次交易为公开换股，由Holcim以一股Holcim股票换取一股Lafarge股票，预计合并所产生的协同效益共计超过14亿欧元。两家公司预计，要获得监管部门批准，将需要分拆部分资产。分拆资产未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料占到全球资产的10-15%。

--澳洲3月整体招聘广告较上月增加1.4%，为连续第三个月上升

澳洲3月报纸和网络招聘广告数量连续第三个月上升，进一步显示就业市场在长期平淡后，需求有所回升。澳新银行(澳盛银行,ANZ)进行的调查显示，3月经季节调整的招聘广告较2月增长1.4%，2月修正后为增加4.7%。该数据提振澳元走坚。

--台湾3月CPI升1.61%创一年高位，蔬果将盛产料价格缓跌

台湾主计总处公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.61%。此创下一年以来高位。去年2月因农历春节假期因素，CPI年增率逾2%以上。主计总处称，3月物价指数较去年同期上升主因在于蔬果、水产品、肉类及蛋类等价格相对上年为高，以及外食费及调理食品等价格调涨，惟通讯费陆续调降及3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。

--台湾3月出口优于预期，欧美复苏升温但新兴市场闷

台湾财政部公布，3月出口金额较上年同期增2.0%，主因欧、美市场复苏强劲，高于新兴市场、中国的脚步，以致高于市场预估的成长0.5%。财政部表示，出口市场呈现亚洲闷、欧美温的态势，亚洲区域内需求滞缓显已约制第一季出口表现。

[市场摘要]

--日本股市：科技股下挫拖累大盘收于一周低点，软银大跌

日股日经指数周一跌至一周低点，受累于美股下滑后科技类股挫跌，另外日圆走强冲击出口类股。权重股软银因美国科技股遭抛售而大跌，收低4.6%，以成交量计交投最为活跃。日经指数收低1.7%，报14,808.85点，创4月1日以来最低收盘位。东证股价指数跌1.6%报1,196.84点。

--中国股市周一逢假期休市。

--香港股市：收低0.6%，权重股腾讯跌至10周低点

香港股市收低，权重股腾讯追随美股科技股跌势而下滑，拖累大盘。与此同时博彩股也走跌。恒生指数收低0.6%至22,377.15点。恒生国企指数则上涨0.5%。腾讯下跌4.5%至1月27日以来的最低收位。

--汇市：美元下滑，关注主要央行动向

美元兑日圆进一步下跌，兑欧元小降，因周五的美国非农就业数据令人失望，一些人原本期望该数据足够强劲，将能协助美元突破年内的狭窄交易区间。市场认为，非农就业数据不足以表明美国经济复苏转强。在这种背景下，虽有迹象显示欧洲央行上周更接近于实施量化宽松措施，也未能成功推动美元兑欧元大幅走高。本周末将会有许多高阶官员齐聚华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)春季会议。多位欧洲央行决策官员将在周一发表谈话。0857GMT，欧元/美元微升至1.3712美元，美元/日圆下跌0.16%，至103.12日圆。

--国际油市：布兰特原油期货跌破106美元，因利比亚供应忧虑缓解

布兰特原油期货跌破每桶106美元，结束两日涨势，因占领东部四座油港的利比亚反叛军同意，逐步终止八个月来的封锁石油运送行动，石油供应中断的忧虑得以缓解。投资者正在等待利比亚启运石油数量的细节，同时评估美国汽油需求规模以衡量石油前景。0830GMT时，布兰特原油期货跌1.22美元，报每桶105.50美元，上周累计跌1.3%。美国原油期货下滑0.66美元，报每桶100.48美元，上周创下三周来首次周线下跌。

--金属期市：伦敦期铜跌至一周低点，中国市场放假

伦敦期铜跌至逾一周低点，因供应充足且买兴低迷。中国市场因假日休市。市场消化了中国有可能出台更多经济刺激措施的前景，最近几日关于中国需求增长疲弱的担忧有所减弱，使得铜市得到支撑。0727 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.4%至每吨6,592.75美元，继前日小跌后扩大跌幅。

--全球金市：黄金守住涨幅，美国就业报告缓解了提早升息的忧虑

黄金守住涨幅，上周五录得逾三周来最大单日涨幅。美国3月非农就业岗位增幅略低于预期，令有关美国或提早升息的忧虑减弱。虽然就业数据略疲，但周五的数据显示投资人从黄金撤出资金，因此金价涨幅恐无法持久。0830GMT，现货金交投于每盎司1,299美元，上周五大涨1.2%，创3月12日以来单日最大百分比涨幅。

--欧元债市：德国和意大利公债期货上涨，因臆测欧洲央行将采取量化宽松

德国和意大利公债期货盘初上涨，因投资者考虑欧洲央行今年购买资产以支撑经济的可能性。0848GMT，意大利公债期货上升6个跳动点至122.97，德债期货近持平，报143.48。