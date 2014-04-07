标题新闻：意大利2013年第四季公共债务相当于GDP比例为1.1%，上年同期为1.5%--统计局

新闻稿：中国3月社会消费品零售总额同比增10.9%,1-3月增10%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
注：GDP为国内生产总值的缩写
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路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
(标题应为“两期”非“三期”；发行条款为“2017年第5/6期增发债”) 路透上海4月17日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(20日)招标增发 至多140亿元人民币两期固息债，期限三年、五年。 上述两期债为该行今年第5期 、第6期 的增发债，票面 利率依次为3.88%、4.02%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：80亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 4月20日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月24日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/17 分销期
路透北京4月17日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）