标题新闻：意大利2013年第四季公共债务相当于GDP比例为1.1%，上年同期为1.5%--统计局

修正-中国新债：国开行周四将招标增发至多140亿两期债，期限三、五年

(标题应为“两期”非“三期”；发行条款为“2017年第5/6期增发债”) 路透上海4月17日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(20日)招标增发 至多140亿元人民币两期固息债，期限三年、五年。 上述两期债为该行今年第5期 、第6期 的增发债，票面 利率依次为3.88%、4.02%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：80亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 4月20日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月24日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/17 分销期