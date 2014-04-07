版本:
中国
债券 | 2014年 4月 7日 星期一 16:23 BJT

标题新闻：意大利2013年第四季公共债务相当于GDP比例为1.1%，上年同期为1.5%--统计局

注：GDP为国内生产总值的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐