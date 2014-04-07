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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 16:37 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币上涨，因美国就业报告未引发提早升息的预期

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.16 103.29 +0.13 +2.06 105.28

坡元 1.2605 1.2588 -0.13 +0.21 1.2632

台币 30.320 30.380 +0.20 -1.22 29.950

韩元 1055.10 1050.30 -0.45 +0.03 1055.40

泰铢 32.46 32.54 +0.25 +1.23 32.86

菲律宾披索 44.83 44.94 +0.25 -0.96 44.40

印尼卢比 11300.00 11316.00 +0.14 +7.61 12160.00

印度卢比 60.17 60.08 -0.14 +2.72 61.80

马币 3.2665 3.2795 +0.40 +0.28 3.2755

人民币 6.2118 6.2123 +0.01 -2.54 6.0539

(完)

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