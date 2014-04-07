新兴汇市：多数新兴亚币上涨，因美国就业报告未引发提早升息的预期

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
亚洲 当日 今年以来 2013年
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坡元 1.2605 1.2588 -0.13 +0.21 1.2632
台币 30.320 30.380 +0.20 -1.22 29.950
韩元 1055.10 1050.30 -0.45 +0.03 1055.40
泰铢 32.46 32.54 +0.25 +1.23 32.86
菲律宾披索 44.83 44.94 +0.25 -0.96 44.40
印尼卢比 11300.00 11316.00 +0.14 +7.61 12160.00
印度卢比 60.17 60.08 -0.14 +2.72 61.80
马币 3.2665 3.2795 +0.40 +0.28 3.2755
人民币 6.2118 6.2123 +0.01 -2.54 6.0539
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路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
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