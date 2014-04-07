金属期市：伦敦期铜跌至一周低点，中国市场放假

0727 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.4%至每吨6,592.75美元，继前日小跌后扩大跌幅。

铜价周一稍早跌至每吨6,585美元，为3月28日以来低点，快速回探3月19日创下的三年半低点每吨6,321美元。

“我认为铜价将展开盘整并缓慢上行，”一家新加坡交易商称。

包括上海期货交易所的中国市场周一因清明节休市，周二将重开。

供应方面，据中铝矿业 发言人称，该公司在秘鲁Toromochod的新铜矿周五恢复了部分生产，此前该铜矿因当地政府称其污染环境，按指示停工了一周。 (完)

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