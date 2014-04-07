金属期市：伦敦期铜跌至一周低点，中国市场放假

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
0727 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.4%至每吨6,592.75美元，继前日小跌后扩大跌幅。
铜价周一稍早跌至每吨6,585美元，为3月28日以来低点，快速回探3月19日创下的三年半低点每吨6,321美元。
“我认为铜价将展开盘整并缓慢上行，”一家新加坡交易商称。
包括上海期货交易所的中国市场周一因清明节休市，周二将重开。
供应方面，据中铝矿业 发言人称，该公司在秘鲁Toromochod的新铜矿周五恢复了部分生产，此前该铜矿因当地政府称其污染环境，按指示停工了一周。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/朱晓军；审校 高琦/白云)
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。