《热点透视》新浪微博IPO瘦身，却仍难赢市场欢心

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robyn Mak；编译 朱晓军

路透4月7日 - 新浪旗下微博(Weibo Corp)已经缩减了首次公开发行(IPO)的规模，但并未能增加对未来投资者的吸引力。随着中资科技股走势普跌，微博已经将计划募资额从5亿美元降至3.8亿。如果估值过高，投资者报以质疑或许是合理的。但是，即便微博下调首发价，也很难赢得金融市场的欢心。

微博的IPO估值高达39亿美元。仅在两个月前，按照原定5亿美元发行额，微博的估值超过了50亿美元。实际上，电子商务集团阿里巴巴在增持协议中设定了55亿美元的估值上限。微博上市后，阿里巴巴将把持股比例从18%增加到30%。

本次首发价调整较阿里巴巴的指导价低29%，折射出近期中资科技股的市值缩水趋势。竞争对手腾讯 的H股自2月底以来已经下挫18%，其移动讯息平台--微信(WeChat)被视为微博的最大威胁。搜索引擎运营商百度 在Nasdaq股价同期也下跌12%。微博的名义估值下滑，反映的或许是它作为新股的不确定地位。

投资者怀疑中资互联网公司估值过高，这可能合乎情理。但即使在调整发行价后，人们也找不到买入微博股票的理由。自2月24日首次提交微博IPO文件以来，运营微博并持股78%的新浪 股价已经下滑逾25%。如果母公司新浪的价值准确地反映了子公司价值的变化，那么已经可以买入新浪股票的投资者，又何必劳烦去持股微博呢？