能源产业：日本石油资源开发推动日本首宗页岩油商业生产

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透东京4月7日 - 日本石油资源开发(Japex) 周一表示，本月已在日本北部秋田县展开该国首宗页岩油商业生产。
该公司发布声明稿指出，鮎川油气田页岩层深树的每日产出约220桶原油(35千升)。
该公司同时表示，将自5月底起开始探钻秋田县福米泽油田的页岩。
2013年3月底止的年度中，日本每日整体油气产出约当7.7万桶原油，其中包括Japex产出25,400桶。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。