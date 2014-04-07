欧洲汇市：英镑兑欧元微跌，等待英国数据公布

上周英国公布的三项备受瞩目的采购经理人指数(PMI)尽管仍显示经济强劲增长，但数据都低于预估。英国周二将公布工业和制造业数据；2月贸易逆差则在周三出炉。

“最近的PMI数据将让货币政策委员会的温和派成员感到鼓舞，让他们能振振有词表示，如果增长放缓至较可持续的水平，今年就无需升息。”瑞银集团首席汇市策略师Mansoor Mohiuddin表示。

“如果2月贸易收支显示逆差依然接近约100亿英镑的月度记录高位，货币政策委员会可能继续担心经济的重新调整仍未能摆脱靠消费和进口。”

此外贸易逆差扩大可能打压英镑。(完)

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