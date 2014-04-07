台湾货币市场：劳退基金取消委托代操投资短票利率下限--劳动部

路透台北4月7日 - 台湾劳动部旗下劳动基金运用局周一表示，上周已去函投信投顾公会，取消劳退新旧制基金委由投信代操的短票投资利率下限，以提高资金运用效率。

此举令短票市场询券热度增加，投信已可接受一个月天期短票成交在0.58%-0.59%。一位票券商交易员则表示，将逐步引导多数票量转向投信端承作。

劳动基金运用局副局长蔡衷淳对路透表示，过去因短票利率较高，为了顾及劳退基金收益率，因此订定委托代操的投信业者不得购买低于一定利率以下的短票。但随着短率市场利率不断下滑，该规定已使得代操的投信业者无法取得票源，转放银行活存的收益更低，为了资金运用效益，自即日起取消这个规定。

〞我们希望代操投信闲置资金有效率的利用...利率本来就是随市场波动...订了下限反而买不到(短票)。〞蔡衷淳说。

此规定自2010年8月开始，至今已约有三年多时间，期间按季检讨，利率下限数度修改，在上周取消前的利率下限为0.69%，明显高于市场成交利率。

根据劳动基金运用局的资料，至今年2月底为止，委托国内投信代操的基金规模约3,500亿台币，原则上须投入股票市场，但如果有短钱调度的需求，亦可存放银行活存或短票市场。

同时间，新制劳退基金规模约1兆1,132亿台币，旧制劳退基金规模约6,082亿台币，两者合计约当1兆7,214亿台币。

除劳退基金外，劳保基金委外代操此前并没有利率下限的规定，因而此次的影响层面仅及于新旧制劳退基金。

**票券商乐观其成**

一位大型票券商主管表示，过去两三年因利率下限的限制，使得很长一段时间票券商对投信代操部分的余额均为零，现在既然利率下限已经取消，表示投信代操部分短钱可以停泊在短票市场，成为新的宽松因素。

〞长期来说对我们就是一个宽松因素，这样我们也会愿意争取更多的票券来卖，而且调高投信客户的成交比重。〞上述票券商主管说。

根据大型票券商的不完全统计，目前票券商短票次级市场银行客户约占了五成，一般企业客户约有二成，政府基金自营部分也约占二成，投信与寿险合计仅约有一成左右。

目前银行端短票利率成交在0.60-0.61%左右，投信业者今日成交在0.58-0.59%，企业客户利率区间较广，约在0.50-0.62%之间，受投信代操取消利率下限的影响，企业户的高端利率可能下滑。

政府基金自营部分要求较高收益率，但多数仅委托票券商从初级市场取得票源，仅支付手续费。