欧洲个股：奥迪汽车3月创历史最高月度销量，受A3和Q7需求提振

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透法兰克福4月7日 - 德国奥迪 称，3月豪华车销量增加15.4%，创下170,450辆的单月销量纪录，受A3车型和Q7运动型车(SUV)需求提振。
奥迪周一称，在所有主要市场的需求带动下，第一季汽车交付量增加11.7%至412,850辆，创纪录高位。
奥迪第一季销量比竞争对手奔驰 多出近39,000辆。豪华车销量冠军宝马预计将在本周稍晚公布3月销售数据。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。