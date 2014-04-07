版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 17:22 BJT

欧洲个股：奥迪汽车3月创历史最高月度销量，受A3和Q7需求提振

路透法兰克福4月7日 - 德国奥迪 称，3月豪华车销量增加15.4%，创下170,450辆的单月销量纪录，受A3车型和Q7运动型车(SUV)需求提振。

奥迪周一称，在所有主要市场的需求带动下，第一季汽车交付量增加11.7%至412,850辆，创纪录高位。

奥迪第一季销量比竞争对手奔驰 多出近39,000辆。豪华车销量冠军宝马预计将在本周稍晚公布3月销售数据。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐