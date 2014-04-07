离岸人民币：芝商所正评估是否于今年推出美元/离岸人民币期货期权

路透香港4月7日 - 全球最具多元化的衍生品市场芝加哥商品交易所（CME）近日推出《中国离岸人民币市场 (CNH)》报告，其中称，目前正评估是否要在2014年推出美元/离岸人民币（USD/CNH）期货期权。

报告指出，随着标的现货市场不断增长，预计供客户管理其人民币风险的衍生套保产品会激增，特别是作为风险管理工具的离岸人民币期权流动性和受欢迎程度已增长，尽管存在流动性失调，交易者仍可获约30亿至50亿美元左右的流动性。

报告并表示，以香港为支付地点的中国人民币离岸交易快速崛起代表着人民币国际化的重大发展。

截止去年12月，已约有146家香港机构以定活期存款的形式持有约 8,605亿离岸人民币，离岸人民币的即期、掉期、远期期货和期权市场的流动性已显着提升，场外交易离岸人民币的平均交易量加在一起估计约300 亿美元

报告亦称，近期交易与套保趋势显示，人民币NDF（无本金交割远期）作为套保受欢迎程度正在下降，而美元/离岸人民币远期和期货衍生工具而正受青睐及获得更多流动性。