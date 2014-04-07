更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，投信端资金涌入短票市场

* 短率持稳低位

* 提存期初资金偏向宽裕

* 投信买短票相当踊跃 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北4月7日 - 台湾银行间短率周一持稳在区间低位。市场人士认为，旬初资金情势偏向宽裕，今日交割364天期存单1,200亿台币完全不碍市场资金调度，短率依旧贴近区间低位，此外，投信端资金涌进短票市场，引起市场关注短票交投的后续变化。

资金调度交易员表示，本提存期首日银行间调度余裕增高，在资金需求减少下，市场交投相对安静；目前银行间仍倾向负数操作，积极承作短票、短天期债券等，但资金去化管道有限，对大型银行来说，期初负数操作实属不易。

〞期初大家都多钱，大部分都是还钱比较多。 〞一位公股银行资金调度交易员说。

资金拆入的小型银行交易人士也指出，由于上周四连续假期的负数操作使然，今日稍有回补积数需求，旬初大型行库间普遍资金水位偏高，资金调度相当容易，交投利率维持在区间低位不变。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，亦同于上日；一周拆款利率区间在0.380-0.43%，上日则收在0.380-0.45%。

**短票交投利率持于低位**

短票市场方面，票券商指出，周一例行性短票发行量并不多，而提存期初银行对短票的需求偏高，银行端短票交投利率将暂持在既有区间。

多位交易员透露，接受政府委托操作退休基金的投信因买票利率弹性大增，目前已可接受一个月天期短票成交在0.58%-0.59%，一位票券商交易员则表示，将逐步引导多数票量转向投信端承作。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日，部分跨月天期短票成交在0.61%。部分投信的一个月短票利率则成交在0.58-0.59%。

台湾央行共发行8,678亿台币存单，与今日存单到期金额8,490.30亿相较，存单发行余额增187.7亿。

本周央行存单到期总额为1兆7,815.3亿台币，余日落点分别为周二2,502亿、周三1,712.5亿及周四3,950.5亿及周五1,160亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负120亿台币，累计超额准备为2,569亿，加计前期1%的超额准备为3,627亿台币。

**RP利率大致稳定**

债券市场附买回(RP)利率大致稳定但带有下行压力。其中证券商与投信承作的公司债RP利率已见少量成交在0.64%，突破0.65%的整数关卡，但尚不是主要交投的利率水准。

市场人士指出，依过往经验，月初市场资金水位相对高涨，要调整利率较为容易，但今日部分证券商尝试调低利率仍遭遇投信及寿险的强力抗拒，令突破低位的成交仍在少数。不过证券商指出，今日已取得突破口，接下来只要资金情势依旧宽松，就有机会说服客户往低位利率靠拢。

〞今天到0.64%以后，短线要再下去也不太可能，就看成交的量能不能增多。〞一位证券商交易员表示。

另一位票券商交易员则指出，本周票券商资金缺口依旧不大，由于上半月市场的资金水位预料不会有太大变化，本周票券商与投信、寿险成交的利率可望维持在现有水准。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间仍以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65%，大区间在0.64-0.66%，上日大区间在0.65-0.66%。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，与上日相同，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，也与上日相同。