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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 18:55 BJT

重发-法国经济：新任财长承诺采取果断有力的经济决策

(删除多余段落)

路透柏林4月7日 - 法国新任财长萨潘(Michel Sapin)周一在与德国财长在一起时表示，削减法国公共赤字只能通过经济成长与节支，并承诺在经济方面采取“强力，勇敢”的决策。

“我们都知道，摆脱危机首先是坚守我们的承诺，其次是通过提高经济成长速度，”他在柏林与德国财长共同出席记者会时表示，“我们需要促进经济成长，同时加强节支。”

法国希望欧盟执委会推迟其削减赤字的截止期限。但德国央行总裁表示反对。(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)
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