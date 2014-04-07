重发-法国经济：新任财长承诺采取果断有力的经济决策

新闻稿：中国1-3月房地产开发投资同比增9.1%，增速加快--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(删除多余段落)
路透柏林4月7日 - 法国新任财长萨潘(Michel Sapin)周一在与德国财长在一起时表示，削减法国公共赤字只能通过经济成长与节支，并承诺在经济方面采取“强力，勇敢”的决策。
“我们都知道，摆脱危机首先是坚守我们的承诺，其次是通过提高经济成长速度，”他在柏林与德国财长共同出席记者会时表示，“我们需要促进经济成长，同时加强节支。”
法国希望欧盟执委会推迟其削减赤字的截止期限。但德国央行总裁表示反对。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。