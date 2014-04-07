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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 19:02 BJT

欧洲金融：欧洲央行将准备量化宽松以备需要--莫尔许

路透伦敦4月7日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔周一表示，欧洲央行正制定大规模购买资产的计划以备需要，不过离准备就绪还有一段距离。

“欧洲经济与货币联盟(EMU)的通胀和通缩风险基本持平，也就是说我们近期看不到通缩风险。不过，我们已经开始为此准备，”莫尔许在一个会议上表示。

上周四，欧洲央行为可能出台货币刺激政策打开大门，以提振欧元区经济并预防通胀过低。

欧洲央行在例行会议上保持利率在0.25%，但总裁德拉吉表示欧洲央行已经达成一致--为了应对持续低通胀状况，可能需要购买资产，即量化宽松。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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