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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 18:43 BJT

东南亚股市：资金流入推动大多数股市上涨，印尼股市创10个月高点

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 415.60 413.92 +0.41 +7.01 388.37

新加坡 3193.59 3212.72 -0.60 +0.83 3167.43

马来西亚 1862.90 1856.61 +0.34 -0.22 1866.96

印尼 4921.04 4857.94 +1.30 +15.13 4274.18

菲律宾 6614.40 6561.20 +0.81 +12.30 5889.83

越南 600.57 593.04 +1.27 +19.01 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 朱晓军；审校 白云)
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