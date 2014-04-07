东南亚股市：资金流入推动大多数股市上涨，印尼股市创10个月高点

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
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汤森路透东南亚指数 415.60 413.92 +0.41 +7.01 388.37
新加坡 3193.59 3212.72 -0.60 +0.83 3167.43
马来西亚 1862.90 1856.61 +0.34 -0.22 1866.96
印尼 4921.04 4857.94 +1.30 +15.13 4274.18
菲律宾 6614.40 6561.20 +0.81 +12.30 5889.83
越南 600.57 593.04 +1.27 +19.01 504.63
(完)
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路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
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