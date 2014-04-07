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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 19:14 BJT

欧洲金融：魏德曼支持ECB将新监管部门剥离独立门户的设想

魏德曼还表示，为了加强欧洲货币联盟的稳定性，应该更加贯彻严格的财政纪律，并停止对主权债的“优惠”待遇。

“战胜危机仍是一场艰难的战斗，不进则退，”他说。

“在改革方面，政府应该继续推进。如果要用足球术语比喻的话，我会说半场哨声已吹响。不过并没有中场休息的时间。”

魏德曼在讲话中没有提到量化宽松政策。不过，他强调欧洲央行不应负担过多。

“负担过多的货币政策肯定让德国央行深恶痛绝，”魏德曼说。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)
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