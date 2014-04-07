重发-欧洲金融：德法两国将推动IMF尽速落实对乌克兰援助--德财长

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
(技术原因重发)
路透柏林4月7日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一表示，他和法国财政部长萨潘将会共同合作，以确保国际货币基金组织(IMF)与乌克兰协议能够尽速实施。
朔伊布勒在柏林与萨潘召开联合记者会时表示，“我们谈到完全同意IMF将尽快执行其答应事项。”
上周乌克兰表示，希望今年能取得130亿美元的外援，其中包括70亿美元来自IMF的援助。
朔伊布勒及萨潘将于本周稍晚造访华盛顿。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。