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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 18:54 BJT

重发-欧洲金融：德法两国将推动IMF尽速落实对乌克兰援助--德财长

(技术原因重发)

路透柏林4月7日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一表示，他和法国财政部长萨潘将会共同合作，以确保国际货币基金组织(IMF)与乌克兰协议能够尽速实施。

朔伊布勒在柏林与萨潘召开联合记者会时表示，“我们谈到完全同意IMF将尽快执行其答应事项。”

上周乌克兰表示，希望今年能取得130亿美元的外援，其中包括70亿美元来自IMF的援助。

朔伊布勒及萨潘将于本周稍晚造访华盛顿。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
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