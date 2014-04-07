国际油市：亚洲船用燃油价格创10个月低点，受需求疲弱拖累

路透新加坡4月7日 - 周一，亚洲380-cst船用燃油码头交货价格跌至逾10个月低点，交易商称原因在于原油价格疲软和需求疲弱。

380-cst船用燃油跌至每吨583美元，较周五每吨下跌3.5美元。

原油价格周一下跌，因利比亚反叛人士和政府达成协议，终止八个月来占领油港的行动，提高了全球市场供应增加的预期。

船用燃油交易商称，船用燃油售价自3月中以来已经跌破600美元水平，需求自2月以来并未显着回升。新加坡海事及港务管理局(MPA)数据显示，船用燃油2月销量降至一年低点。

“若运费没有回升，也不会有船用燃油需求，”一家新加坡燃油交易商表示。

交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)向摩科瑞出售8万吨380-cst燃料油，价格为较新加坡现货价格每吨升水1.5-1.85美元，说明了市场的疲软状况。

该价格较MRPL向嘉能可出售的船货低出约10%，后者4月13-15日装运，价格为较新加坡现货价格每吨升水2美元。

兴隆从维多公司买入两批2万吨380-cst船货，5月1-5日装运，价格为每吨分别581美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻