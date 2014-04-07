国际油市：亚洲船用燃油价格创10个月低点，受需求疲弱拖累

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透新加坡4月7日 - 周一，亚洲380-cst船用燃油码头交货价格跌至逾10个月低点，交易商称原因在于原油价格疲软和需求疲弱。
380-cst船用燃油跌至每吨583美元，较周五每吨下跌3.5美元。
原油价格周一下跌，因利比亚反叛人士和政府达成协议，终止八个月来占领油港的行动，提高了全球市场供应增加的预期。
船用燃油交易商称，船用燃油售价自3月中以来已经跌破600美元水平，需求自2月以来并未显着回升。新加坡海事及港务管理局(MPA)数据显示，船用燃油2月销量降至一年低点。
“若运费没有回升，也不会有船用燃油需求，”一家新加坡燃油交易商表示。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)向摩科瑞出售8万吨380-cst燃料油，价格为较新加坡现货价格每吨升水1.5-1.85美元，说明了市场的疲软状况。
该价格较MRPL向嘉能可出售的船货低出约10%，后者4月13-15日装运，价格为较新加坡现货价格每吨升水2美元。
兴隆从维多公司买入两批2万吨380-cst船货，5月1-5日装运，价格为每吨分别581美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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