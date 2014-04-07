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市场报道 | 2014年 4月 8日 星期二 03:14 BJT

美国各类经济指标总览--2014/4/7

美联储数据显示，2月消费者信贷增加164.9亿美元，至3.13万亿美元。1月修正后为增加138亿美元，前值为增长137亿
美元。路透对分析师的调查预计，2月消费者信贷增长140.9亿美元。   
    
                                         当前值                           前次值  
 失业率(%)                                  6.7  (3月)                       6.7  (2月修正值)
 非农业就业岗位(万)                    增加19.2  (3月)                  增加19.7  (2月修正值)
 平均时薪(%)                               持平  (3月)                      +0.4  (2月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.1  (2月)                      +0.1  (1月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    +0.1  (2月)                      +0.1  (1月)
 实质所得(%)                               持平  (2月)                      +0.1  (1月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                    -0.1  (2月)                      +0.2  (1月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                    -0.2  (2月)                      +0.2  (1月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                      +2.6  (第四季终值)               +4.1  (第三季)
 GDP平减指数(%)                            +1.6  (第四季终值)               +2.0  (第三季)
 零售销售(%)                               +0.3  (2月)                      -0.6  (1月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差423.0  (2月)                 逆差392.8  (1月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.4  (第三季)                   +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                               +0.6  (2月)                      -0.2  (1月修正值)
 产能利用率(%)                             78.8  (1月)                      78.5  (1月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      32.6  (3月29日当周)              31.0  (3月22日当周)
 联邦预算(亿美元)                     赤字1,935  (2月)                 赤字104.2  (1月)
 领先指标(%)                               +0.5  (2月)                      +0.1  (1月修正值)
 个人所得(%)                               +0.3  (2月)                      +0.3  (1月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  +0.1  (2月)                      +0.1  (1月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                   增加164.9  (2月)                   增加138  (1月修正值)
 企业库存(%)                               +0.4  (1月)                      +0.5  (12月)
 建筑支出(%)                               +0.1  (2月)                      -0.2  (1月修正值)
 消费者信心                                82.3  (3月)                      78.3  (2月修正值)
 房屋开工(万户)                            90.7  (2月)                      90.9  (1月修正值)
 建筑许可(万户)                           101.4  (2月修正值)                94.5  (1月修正值)
 成屋销售(万户)                             460  (2月)                       462  (1月)
 新屋销售(万户)                              44  (2月)                      45.5  (1月修正值)
 工厂订单(%)                                1.6  (2月)                     －1.0  (1月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     +2.2  (2月)                      -1.3  (1月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                  53.1  (3月)                      54.0  (2月)
 供应管理协会制造业指数                    53.7  (3月)                      51.6  (2月)
 趸售(批发)库存(%)                         +0.6  (1月)                      +0.4  (12月修正值)
 进口物价(%)                               +0.9  (2月)                      +0.4  (1月修正值)
 出口物价(%)                               +0.6  (2月)                      +0.2  (1月)
 单位劳工成本(%)                           -0.1  (第四季修正值)             -1.6  (第四季初值)
 非农业生产率(%)                           +1.8  (第四季修正值)             +3.2  (第四季初值)
 经常账(亿美元)                       赤字811.2  (第四季初值)          赤字963.7  (第三季修正值)
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