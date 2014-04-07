美国各类经济指标总览--2014/4/7

日本股市：跌向近五个月低位，日圆走强拖累出口类股
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
美联储数据显示，2月消费者信贷增加164.9亿美元，至3.13万亿美元。1月修正后为增加138亿美元，前值为增长137亿 美元。路透对分析师的调查预计，2月消费者信贷增长140.9亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 6.7 (3月) 6.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加19.2 (3月) 增加19.7 (2月修正值) 平均时薪(%) 持平 (3月) +0.4 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.1 (1月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (2月) +0.1 (1月) 实质所得(%) 持平 (2月) +0.1 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (2月) +0.2 (1月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) -0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.6 (第四季终值) +4.1 (第三季) GDP平减指数(%) +1.6 (第四季终值) +2.0 (第三季) 零售销售(%) +0.3 (2月) -0.6 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差423.0 (2月) 逆差392.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.6 (2月) -0.2 (1月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (1月) 78.5 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 32.6 (3月29日当周) 31.0 (3月22日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,935 (2月) 赤字104.2 (1月) 领先指标(%) +0.5 (2月) +0.1 (1月修正值) 个人所得(%) +0.3 (2月) +0.3 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (2月) +0.1 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加164.9 (2月) 增加138 (1月修正值) 企业库存(%) +0.4 (1月) +0.5 (12月) 建筑支出(%) +0.1 (2月) -0.2 (1月修正值) 消费者信心 82.3 (3月) 78.3 (2月修正值) 房屋开工(万户) 90.7 (2月) 90.9 (1月修正值) 建筑许可(万户) 101.4 (2月修正值) 94.5 (1月修正值) 成屋销售(万户) 460 (2月) 462 (1月) 新屋销售(万户) 44 (2月) 45.5 (1月修正值) 工厂订单(%) 1.6 (2月) －1.0 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.2 (2月) -1.3 (1月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.1 (3月) 54.0 (2月) 供应管理协会制造业指数 53.7 (3月) 51.6 (2月) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (1月) +0.4 (12月修正值) 进口物价(%) +0.9 (2月) +0.4 (1月修正值) 出口物价(%) +0.6 (2月) +0.2 (1月) 单位劳工成本(%) -0.1 (第四季修正值) -1.6 (第四季初值) 非农业生产率(%) +1.8 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。
* 在朝鲜试射导弹后，地区紧张情势升高 * 日圆兑美元、欧元和英镑升至五个月高位 * 市场对美国财政部汇率报告处之泰然 * 美国未点名任何贸易伙伴国为汇率操纵国 路透东京4月17日 - 美元兑日圆周一跌至五个月低位，因朝鲜(北韩)紧张情势升高，令避险货币日圆需求不坠。 美元指数 跌0.2%至100.390，受上周五疲软的美国零售销售和消费者物价数据拖累，且避险情绪推动美债收益率(殖利率)降至五个月低点。 美元延续上日跌势，兑日圆 跌至108.135，为11月中以来低点。 日圆兑其他货币也维持全线坚挺的势头。欧元 和英镑 兑日圆均跌至五个月低点，分别触及114.955日圆和136.05日圆。 朝鲜(北韩)周日据信导弹试射失败，此次试射加剧了地缘政治风险。过去几周地区紧张情势升温，美国总统特朗普对朝鲜问题措辞强硬。 “朝鲜情势是否会升级成军事行动尚不明朗，但不确定性在上升，美元继续小跌。技术面